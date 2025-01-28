شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح أغنية "حسبة بسيطة" بعد غياب سنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حاتم فهمي لطرح أغنية جديدة بعنوان "حسبة بسيطة" المقرر طرحها قريبًا على جميع منصات سوشيال ميديا، وكان آخر أعمال حاتم فهمي الغنائية بعنوان "رجوعك" على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية والتى طرحها عام 2022 وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

كان حاتم قد حقق نجاحًا كبيرًا في بداياته الفنية بأغنية "مش من حقك" وأيضًا "بيدق قلبي"، ومن أبرز أغانيه: "كل يوم، متخافش عليا، متسبنيش، على بالك، أنا مستنى، كلامى عليك، قصاد بيتها، متقوليش، مفيش حاجة، متقولش ليه، صدقينى، ولا كان، عادى مكمل، أنا بوعدك، هعمل أي حاجة، زى ما تيجى، وجالك قلب" وغيرها من الأغانى.

يذكر أن المطرب حاتم فهمي احتفل الأيام الماضية بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي حضره أسرة العروسين وعدد من الفنانين المقربين من بينهم شذى وإيساف المنتج هاني محروس، حيث أقام فهمى حفل بسيط في أجواء مفتوحة بعيداً عن قاعات الفنادق.