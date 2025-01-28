شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق وريهام عبد الحكيم يلتقيان في حب أم كلثوم 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى النجمتان مى فاروق وريهام عبد الحكيم على مسرح المتحف المصرى في ليلة استثنائية بمناسبة الاحتفاء بذكرى مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم وذلك يوم 23 فبراير المقبل ويقدم كل منهما أجمل الأـغانى لكوكب الشرق أم كلثوم.

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on"، في الجزء الثاني من حلقة خاصة بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، استضافت النجمة مي فاروق.

وقدمت النجمة مي فاروق، خلال لقائها بالبرنامج، مجموعة من أغاني كوكب الشرق الراحل أم كلثوم، وأبرزها أغنية أمل حياتي، حيث تفاعل الجمهور الحاضر مع أنغام صوتها.

كما أبدعت مي فاروق والفرقة الموسيقية المشاركة معها في غناء الحب كله وغنيلي شوية شوية، حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير معها أثناء الغناء.

وتم تجهيز ستوديو برنامج "معكم" مسرحًا يحمل طابع حفلات أم كلثوم بديكور شبيه بأجواء حفلات الستينات، وغنت مي فاروق أغاني الأطلال وأنت عمرى وألف ليلة وعلى بلد المحبوب وأغدا ألقاك وأمل حياتى والحب كله ودارت الأيام ولسه فاكر ويا مسهرنى.

وتعد احتفالية معكم منى الشاذلى بمرور 50 عامًا على رحيل أم كلثوم هى باكورة فاعليات ذكرى مرور نصف قرن على رحيل "الست" التى تغنى معها الملايين من المصريين والعرب على مدار أجيال ولا تزال قادرة على إبهار الجميع بصوتها وأغانيها حتى اليوم.