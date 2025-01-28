شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Mufasa: The Lion King يتخطى الـ600 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Mufasa: The Lion King إلى 626 مليونًا و673 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 20 ديسمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 221 مليونًا و 73 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 405 مليونًا و 600 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa:The Lion King مع بدء القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.