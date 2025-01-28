شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة الإنشاد الديني بمعهد الموسيقى العربية.. 6 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة الإنشاد الدينى بمناسبة شهر شعبان، وذلك فى الثامنة الخميس 6 فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية قيادة المايسترو عمر فرحات، بمشاركة الفنانين، سماح عباس، أمنية سمير، حسام صقر، أحمد العمرى، محمد عبد الحميد، طه حسين، فارس عبد العال، وائل سراج.



فرقة الإنشاد الدينى

جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.