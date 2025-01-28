شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Flight Risk يحقق إيرادات 4.4 مليون دولار فى يوم الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فيلم Flight Risk للنجمين ميل جيبسون ومارك والبيرج، في تحقيق إيرادات وصلت 4.4 مليون دولار، حيث تربع الفيلم على المركز الأول في سباق الإيرادات في اليوم الأول لعرضه في 3161 موقع عرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Flight Risk سيكون ثاني ظهور لشركة Lionsgate في المركز الأول هذا العام بعد فيلم Den of Thieves 2: Pantera الذي نجح في السيطرة على المركز الأول، ومن المتوقع الآن أن يحقق افتتاحًا يزيد عن 11 مليون دولار في ثلاثة أيام.

ومن المرجح أن يكون فيلم "Flight Risk" في وضع جيد على أي حال؛ فهو فيلم إثارة بميزانية متواضعة وعادة ما تغطي شركة Lionsgate المخاطر المالية عن طريق بيع الحقوق الأجنبية لأفلامها قبل العرض.

وعلى سياق اخر، حقق فيلم Wicked إيرادات وصلت إلى 710 مليونا و269 ألف دولار منذ طرحه يوم 22 نوفمبر من العام الماضى 2024، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و40 دقيقة ويدور فى إطار فانتازيا ورومانسية.

وانقسمت إيرادات فيلم Wicked بين 465 مليونا و 905 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و244 مليونا و 364 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

فيلم Wicked يدور حول إلفابا، وهى شابة يساء فهمها بسبب بشرتها الخضراء، وجليندا، وهى فتاة مشهورة، تصبحان صديقتين في جامعة شيز في أرض أوز، وبعد لقاء مع ساحر أوز الرائع، تصل صداقتهما إلى مفترق طرق.