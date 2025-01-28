شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيي حفل عيد الحب 14 فبراير المقبل في الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة حفلاً غنائيًا في الأردن يوم 14 فبراير ضمن حفلات عيد الحب، ويقدم علامة باقة مميزة من أغانيه، ومن أشهر أغانى السوبر ستار راغب علامة "نسينى الدنيا، مغرم يا ليل، آسف حبيبتى، توأم روحى، طب ليه، بنساك، التقيل تقيل".

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى،ت وزيع ايلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجه معقوله وانتي مش معقوله، خدتي قلبي لوحدك من النظره الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعه الأولى، العيون مرسومه رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".

وطرح أيضا النجم راغب علامة ، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.

كما حقق راغب علامة نجاحًا من خلال أغنية تحمل اسم "يلا" والتي طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر