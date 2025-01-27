بالأسود الأنيق.. تيا ديب تسحر الجمهور بإطلالة من الجلد

ميرنا وليد - بيروت - تألقت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في أحدث إطلالاتها على متابعيها، بمجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك أسود بغاية الروعة، فقد إرتدت كروب توب ضيقة باللون الأسود، بكمين طويلين، وتنورة طويلة وواسعة من الجلد الأسود، ذات فتحة حتى أعلى الركبة، وإنتعلت حذاءً عالٍ أسود، وتركت شعرها منسدلاً، ووضعت على رأسها قبعة كبيرة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ولإكمال اللوك وضعت على عينيها نظارة شمسية.
وحملت تيا بيدها حقيبة من دار أزياء Prada، وصل سعرها إلى 3,500 يورو.
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