حلم يقلب حياة نيللي كريم وشقيقاتها في إخواتي.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 10:23 مساءً - تخوض الفنانة نيللي كريم منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" الذي كان تغير اسمه أكثر من مرة منذ بدء عمليات التحضير، حيث كان يحمل اسم "ناقص ضلع" وتحول إلى "جاني في المنام" حتى أصبح "إخواتي"، حيث يتواصل تصوير العمل الذي يجمع نيللي كريم بالفنانات روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

قصة مسلسل "إخواتي"

مسلسل "إخواتي" يعتمد على الدراما الاجتماعية المشوقة، خلال 4 أخوات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي تربطهن علاقة قوية ومترابطة، إلا أن حادثاً ما يقلب حياة الشقيقات الأربع، حيث يراود نيللي كريم حلماً حول وفاة زوجها وهو ما تحقق على أرض الواقع، لتقرر البحث وراء قضية زوجها لتكتشف العديد من الحقائق الصادمة وذلك في إطار تشويقي مثير.

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"إخواتي" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 وينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

نيللي كريم تلتقي روبي مجدداً

مسلسل "إخواتي" يجمع نيللي كريم وروبي في الدراما التلفزيونية بعد 11 عاماً منذ تقديمهما سوياً "سجن النسا" إخراج كاملة أبو ذكري والذي تم عرضه عام 2014، وقدما أداءً رائعاً للشخصيتين اللتين تقمصتهما، حيث لعب الأولى دور "غالية" التي تواجه ظروفاً صعبة لكن جارتها تقنعها بالعمل معها بوصفها "سجانة" في سجن القناطر للنساء، أما "روبي" فظهرت بشخصية "رضا"، وهي فتاة دفعتها الظروف أيضاً لدخول السجن.

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كما يشهد المسلسل عودة كندة علوش إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب 8 سنوات كاملة، حيث كان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل "أفراح القبة" مع منى زكي وإياد نصار، وخلال السنوات الماضية اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان منها "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي" و"إلا أنا".

آخر مشاركات نيللي كريم الرمضانية

يُذكر أن الفنانة نيللي كريم قد خاضت منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل "فراولة" من 15 حلقة، والذي قدّمت من خلاله الكوميديا. وشارك في بطولته: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وجاء من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي؛ إضافةً إلى مسلسل "ليه لأ" الذي كان قد عُرض لأول مرة في يونيو 2023.



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