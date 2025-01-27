ترافيس كيلسي يغني لتايلور سويفت بعد فوزه.. وهي تشجعه بالمدرجات

ترافيس كيلسي يُعبر عن امتنانه لتايلور سويفت

ترافيس كيلس يصف نجاح تايلور سويفت بـ"جنوني تماماً"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 10:23 مساءً - رغم انشغالاتها الكثيرة، إلا أن الفنانة العالمية، دائماً ما تُعطي لحبيبها لاعب كرة القدم الأمريكية، الأولوية في حياتها، وتحرص على حضور أغلب مباراياته المهمة، ولا يقتصر الأمر على الحضور، بل تجلس وسط الجماهير، وتشجعه بحماس شديد.اعتلت بسمة واسعة على وجه تايلور سويفت، 35 عاماً، صباح اليوم، وهى تجلس في المدرجات، تُصفق، البالغ من العُمر 35 عاماً بعد فوز مدينة كانساس سيتي مرة أخرى ببطولة الاتحاد الآسيوي. وقد حضرت المباراة بصحبة والدة كيلسي؛ دونا كيلسي.كما اعتلىالمسرح مع لاعب الوسط باتريك ماهومز والمدرب الرئيسي آندي ريد، بعد فوز فريقه تشيفز على بافالو بيلز 32-29، ليضمنوا مكانهم في بطولة السوبر بول 2025.وكانفي قمة سعادته، وخطف "المايكروفون"، وظل يُغني أغنية حبيبته سويفت "Make a Little Love"، تعبيراً عن سعادته وامتنانه لها في مشهد رومانسي خطف أنظار الجميع. ومن موقعها، ظلتتشجعه وتصفق له.قد ترغبين في معرفة.. تايلور سويفت تختتم جولتها الغنائية Eras Tour بتحقيق إيرادات تاريخيةفي ديسمبر الماضي، احتفل لاعب فريق "كانساس سيتي تشيفز" الأمريكيالبالغ من العمر 35 عاماً بالمُغنيةبمناسبة انتهاء جولتها الموسيقية، والتي حطمت من خلالها رقماً قياسياً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، من خلال بودكاست "New Heights" والذي يُقدمه بصحبة شقيقه جيسون كيلسي.وخلال اللقاء سأل جيسون كيلسي عن فترة استغراق جولة تايلور سويفت الموسيقية، ليرد ترافيس كيلس بأنها استمرت ما يقرب من عامين، حيث بدأت جولتها الغنائية في مارس من العام الماضي، كما تحدث عن عدد العروض التي قدمتها قائلاً إنها تتراوح من 149 إلى 152 عرضاً موسيقياً، وأضاف خلال حديثه أن أكثر من 10 ملايين شخص قد حضروا جولة سويفت مُعبراً عن ذلك قائلاً: "إنه أمر جنوني تماماً".كما وجهالشكر خلال حديثه لكل من شارك في الجولة الغنائية، وعن نجاحقال إنه من الواضح أن الأمر يتعلق بالموسيقى التي تقدمها وجولتها الغنائية وكل شيء حيث إن هذا كان إنتاجاً كاملاً، مؤكداً أن تلك الجولة هي الأفضل في العالم بفضل الكثير من الأشخاص، ولكن في الغالب بفضل تايلور سويفت.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».