شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تروج لمسلسل حكيم باشا: هنسافر مع مصطفى شعبان الصعيد فى رحلة كلها إثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، عن مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفي شعبان، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشرت Watch it بوستر يتصدره مصطفى شعبان وعلقت قائلة: "هنسافر مع مصطفى شعبان الصعيد في رحلة كلها إثارة وتشويق في مسلسل حكيم باشا في رمضان".

ويقدم مصطفى شعبان اللهجة الصعيدية لأول مرة وشخصية صعيدية وتحديا جديدا في مسيرته الفنية، خاصة أن مصطفى يتمتع بشعبية كبيرة في الدراما التليفزيونية، وهو ما يجعل الجمهور ينتظر حكيم باشا.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.