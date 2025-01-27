حنان مطاوع: حبيت شخصية ضي في صفحة بيضا رغم صعوبة تفاصيلها 

مسلسل "صفحة بيضا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 08:59 مساءً - عبرت الفنانة، عن سعادتها بردود الأفعال التي لمستها حول شخصية "ضي" التي تقدمها خلال أحداث مسلسل "" الذي يعرض حالياً، قائلة: "متشكرة جداً على ردود الأفعال مكنتش متخيلة أنها تكون من الحلقات الأولى".وأضافت، من خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على "إنستغرام"، أنها وقعت في حب وغرام شخصية "ضي" رغم صعوبة تفاصيلها، مكملة: "أنا استمتعت جداً وحبيت اللوكيشن وضي هي شخصية صعبة في تفاصيلها".وخلال أحداث مسلسل "صفحة بيضا" تظهر حنان مطاوع بشخصية دكتورة جامعية تدعى "ضي" يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل وخلال رحلتها في الهروب، تقابل أشخاصاً يساعدونها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويق. ويبدو أنأحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.يضم مسلسل "صفحة بيضا" كوكبة من النجوم، منهم: مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف وآخرون. والعمل من تأليف حاتم حافظ. ومن إخراج أحمد حسن.

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حنان مطاوع تشارك في موسم رمضان بمسلسل "حياة أو موت"

على جانب آخر تتواجد النجمةفي الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر من خلال مسلسل "حياة أو موت" حيث تجسّدخلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل. ومع تتابع الأحداث، يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.ويشاركها بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون. العمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».