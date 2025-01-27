روبي تلتقي الجمهور السعودي في جدة.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 08:59 مساءً - تستعد الفنانة المصرية روبي للقاء الجمهور السعودي يوم الجمعة الموافق 14 من فبراير القادم، وذلك ضمن فعاليات "فورمولا إي" التي تقام بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تحيي روبي حفلاً غنائياً على هامش هذا الحدث الذي يعد أحد أضخم الفعاليات الترفيهية في جدة خلال الفترة المقبلة.
يمكنكِ قراءة.. روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرح
وكانت روبي قد استهلت العام الجديد 2025 بحفل غنائي ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، واختارت روبي إطلالتها في الحفل بالأحمر لتتناسب مع أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد، وبدأت روبي الغناء بعد منتصف الليل، وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص على مدار ساعتين.
اقرئي أيضاً.. نجمات يجتمعن مجدداً بعد غياب في دراما رمضان 2025
وكان آخر أعمال روبي في السينما، فيلم "عصابة الماكس" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
تفاصيل حفل روبي في جدةوتقدم روبي مجموعة كبيرة من أغانيها الحديثة والسابقة والتي من المُنتظر أن يتفاعل معها الجمهور خلال الحفل والذي يأتي ضمن بطولة العالم لـ"فورمولا إي" في موسمها الحادي عشر للمرة الأولى؛ حيث تستضيف مدينة جدة بالسعودية الجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و15 فبراير المقبل، وستكون هي الوجهة التالية بعد سباق المكسيك في هذه السلسلة من السباقات العالمية.
https://www.instagram.com/p/DFVfHiktUbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DFVfHiktUbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DFVfHiktUbU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرح
وكانت روبي قد استهلت العام الجديد 2025 بحفل غنائي ليلة رأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، واختارت روبي إطلالتها في الحفل بالأحمر لتتناسب مع أجواء الاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد، وبدأت روبي الغناء بعد منتصف الليل، وقدمت عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والرقص على مدار ساعتين.
روبي تعود إلى دراما رمضان 2025يذكر أن الفنانة روبي تعكف حالياً على تصوير دورها في مسلسل "ناقص ضلع" الذي تغير اسمه أكثر من مرة ومحتمل تغييره مرة أخرى مع بدء عمليات الدعاية، ومقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، حيث تشارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
https://www.instagram.com/p/DDR_uFMoDRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDR_uFMoDRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDR_uFMoDRO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً.. نجمات يجتمعن مجدداً بعد غياب في دراما رمضان 2025
وكان آخر أعمال روبي في السينما، فيلم "عصابة الماكس" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وشاركت في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».