شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني يبدأ رحلة الإقلاع بالطائرة فى البرومو الدعائي لمسلسل الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Watch it الرقمية، عن البرومو الدعائي لـ مسلسل الكابتن بطولة النجم أكرم حسني، المكون من 15 حلقة ومقرر عرضه في رمضان المقبل، على شاشات المتحدة، وظهر أكرم حسني خلال البرومو وهو يبدأ الإقلاع بالطائرة، وعلقت صفحة Watch it على "فيس بوك": "جهزوا نفسكم لرحلة معامرة مثيرة مع الكابتن حسام عز الدين".

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في اطار فانتازى.

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن أكرم حسنى يجتمع مع ياسمين عبد العزيز فى فيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث احتفل الثنائى ببدء تصوير أول مشاهد العمل الشهر الماضى، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير مسلسلاتهما فى رمضان 2025.