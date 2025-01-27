شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أعماله الجراج وحرب الفراولة.. وفاة الفنان حسن مصطفى مظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الفنان حسن مصطفى مظهر، عن عمر يناهز 45 عامًا، حيث كتبت إحدى أقاربه على حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتى / حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الله فسيح جناته".



وفاة الفنان حسن مصطفي مظهر

الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر من مواليد 1980، بدأ نشاطه الفني في فى منتصف التسعينيات، حيث شارك في الجزء الرابع من مسلسل ليالى الحلمية.

شارك في عددًا من الأفلام في السينما المصرية منها، حرب الفراولة عام 1994، الجراج عام 1995، امرأة وخمسة رجال عام 1997، القبطان عام 1997.