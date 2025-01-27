شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر بعد طرح عايشين الحياة مع بعض: تعكس حبي لبلدي مصر العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم هيثم شاكر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية عايشين الحياة مع بعض احتفالاً بذكرى عيد الشرطة، وهي من كلمات محمد جميل وألحان عزيز الشافعى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأكد هيثم شاكر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الأغنية تعكس حبي لبلدى مصر العظيمة بأهلها وناسها العظيمة وتاريخها الملئ بالإنجازات في كل المجالات.

وأضاف الشرطة والجيش ستظل إيد واحدة، وسيظل الأمان والسلام موجود في كل وقت، ومصر مصدر الاستقرار ودائما مساندة لكل البلاد العربية في كل الظروف.

وأهدت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أغنية "عايشين الحياة مع بعض" إلى وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثالث والسبعين الذي احتفلت به مصر في الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

بلدي وغلاوتها عندي أهلي وناسي وعيلتي، أفديكي بعمري كله بس أنتي يا مصر ترضي، فيكي حكايتي وسيرتي من أبويا لجد جدي، أنا مهما قلت عنك ولا أي كلام يكفي، عايشين الحياة مع بعض، واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد، شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم، لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا، بلدي ولينا مين غيرها، عايشين فيها من خيرها يوم ما تميل بنعدلها، وكل همومها بنشيلها، ناسها الطيبة في وشوشها تفرح لما بتشوفها، شايلة ضيوفها على كفوفها أصيلة والكل عارفها، عايشين الحياة مع بعض.. واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم.. لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا