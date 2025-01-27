شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الدعائى لمسلسل محمد هنيدى "شهادة معاملة أطفال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it التيزر الرسمي لمسلسل محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال" وهو العمل المرتقب عرضه خلال دراما رمضان المقبل 2025، إذ ظهر فيه هنيدي وهو يدخل على غرفة بها الفنانة سماء إبراهيم ثم يطلق رصاصة في الهواء.

وكانت قناة ON روجت لمسلسل شهادة معاملة أطفال، بطولة النجم محمد هنيدي والمقرر عرضه على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل، حيث شاركت بوستر المسلسل على صفحتها بموقع "فيس بوك" وكتبت: "الكوميديا والضحك كله مع النجم محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال، انتظرونا في رمضان 2025 على شاشات المتحدة".

كما حرصت منصة Watch it الرقمية على الترويج للعمل من خلال بوستر المسلسل "شهادة معاملة أطفال" بطولة النجم محمد هنيدي، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025، وظهر هنيدي خلال البوستر وهو يحمل دبدوب وعلقت الصفحة عليها: "الضحك راجع مع النجم محمد هنيدي في رمضان 2025".

شخصية محمد هنيدى فى المسلسل

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.

ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما ابراهيم، وعدد آخر من الفنانين ، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

وفي سياق آخر ينتظر محمد هنيدى عرض فيلمه الجواهرجى مع النجمة منى زكى، ويشارك في البطولة لبلبة، وأحمد السعدنى وتارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.