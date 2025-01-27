شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحمل ساعة رملية في بوستر مسلسل حسبة عمرى على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر مسلسل حسبة عمرى بطولة النجمة روجينا، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة، وظهرت روجينا على البوستر وهى تحمل ساعة رملية، ليحمل البوستر عاملاً من التشويق لأحداث المسلسل.



روجينا من مسلسل حسبة عمرى

وتستأنف النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمرى" الذي تخوض به الماراثون الرمضانى في 2025، في أحد الفيلات بطريق الحوامدية على ضفاف النيل، حيث جمعت المشاهد في هذا اللوكيشن بينها وبين النجم عمرو عبد الجليل والفنان على الطيب والفنانة نادين ومطرب المهرجانات عمر كروان والموزع الموسيقى رامى المصرى الذى يشارك بعدد من الأغانى فى المسلسل.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.