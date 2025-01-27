شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 15 صورة من كواليس مسلسل فهد البطل والعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

روجت منصة WATCH IT، لمسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي في رمضان 2025، حيث نشرت الصفحة 15 صورة لعدد كبير من النجوم المشاركين في المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون

يذكر أن أحمد العوضي قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.



كارولين عزمي من كواليس مسلسل فهد البطل



محمود البزاوي من كواليس مسلسل فهد البطل



أحمد العوضي



أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل



كواليس مسلسل فهد البطل



حجاج عبد العظيم في كواليس مسلسل فهد البطل



يارا السكري من كواليس مسلسل فهد البطل



محسن منصور في كواليس مسلسل فهد البطل



أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل



مجدي بدر في كواليس مسلسل فهد البطل



عصام السقا في كواليس مسلسل فهد البطل



حمزة العيلي من كواليس مسلسل فهد البطل



صفاء الطوخي من كواليس مسلسل فهد البطل



أحمد العوضي من كواليس مسلسل فهد البطل