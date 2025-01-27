شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل: ناصر 56 كان حلقة درامية في البداية وأحمد زكي الفنان الأكثر تواضعًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج محمد فاضل خلال ندوته المقامة حاليًا برفقة السيناريست عبد الرحيم كمال ضمن محور كتاب وجوائز، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن كواليس فيلم "ناصر 56".

وقال محمد فاضل إن المشروع في البداية كان مسلسلاً دراميًا يحكي عن أكثر من شخصية عامة، كل شخصية حلقة من 45 دقيقة، ويوم في حياة تلك الشخصية وكان وقتها أحمد زكي نجم وبطل سينما، وكانوا كتبوا فعلاً أكتر من حلقة، وكلموني بعد اعتذار هاني لاشين عشان أعمل يوم في حياة في حياة جمال عبد الناصر 45 دقيقة".

وتابع: "قولتلهم مينفعش أول حاجة روائية عن عبد الناصر يبقى حلقة، ما تيجي نعمله فيلم تليفزيوني، ويتعرض أسبوع أو اتنين في السينما قبلها، ويكون عن موقف معين وليس قصة حياته كاملة، وبالفعل محفوظ عبد الرحمن بدأ يكتبه وممدوح الليثي المنتج أتحمس ليه، واشتغلنا عليه".

وعن تعاونه مع أحمد زكي، قال إنه على الرغم من نجوميته إلا إنه نوع من الفنانين الأكثر تواضعا وابتدينا نشتغل تاني على الفيلم لحد ما تم".

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.