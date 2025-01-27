شاهدوا كواليس فهد البطل لـ أحمد العوضي في 13 صورة.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 07:23 مساءً - طرح صناع مسلسل "فهد البطل" للفنان أحمد العوضي الصور الأولى من كواليس العمل الذي يتواصل تصويره للعرض في موسم دراما رمضان 2025، حيث كشفت الصور عن طبيعة شخصيات الأبطال أبرزهم أحمد العوضي وميرنا نور الدين وكارولين عزمي وأحمد عبد العزيز وغيرهم من الشخصيات التي تظهر في العمل الذي تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي.

شخصيات مسلسل "فهد البطل"

ويجسد أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب إلى القاهرة ويعمل صنايعي رخام، وتجسد الفنانة كارولين عزمي دور شقيقته، أما الفنانة ميرنا نور الدين فتلعب دور فتاة شعبية تنشأ بينها وبين فهد قصة حب كبيرة، فيما تقدم الفنانة صفاء الطوخي دور والدة أحمد العوضي، وبدوره يظهر الفنان محمود البزاوي في شخصية عدو فهد وتقع ابنته يارا السكري في حبه.

أحمد العوضي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

أحمد العوضي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

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مسلسل "فهد البطل" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد الشاب الصعيدي الذي يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل في صراعات جديدة.

ميرنا نور الدين من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

أحمد العوضي وميرنا نور الدين من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

كارولين عزمي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

أحمد عبد العزيز وصفوة من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

أحمد العوضي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

محسن منصور من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

صفاء الطوخي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

محمود البزاوي من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

يارا السكري ولاشينة من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

حجاج عبد العظيم من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

مجدي بدر من مسلسل فهد البطل - الصورة من الشركة المنتجة

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آخر مشاركات أحمد العوضي الرمضانية

يذكر أن أحمد العوضي قدم في رمضان الماضي 2024 مسلسل "حق عرب" وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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