هكذا تسبب آسر ياسين في أزمة صحية لـ والدته.. فما القصة؟  

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 07:23 مساءً - تحدثت منى الدغيدي والدة الفنان آسر ياسين، عن الوعكة الصحية التي تعرضت لها في الماضي والتي تسبب فيها نجلها "آسر"، عقب قراره بترك مجال الهندسة والاتجاه نحو عالم التمثيل.

والدة آسر ياسين: ابني أثبت نجاحه بشكل كبير في التمثيل

وقالت "الدغيدي" خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة cbc، إن القرار الذي اتخذه نجلها الفنان آسر ياسين بتركه لدراسة الهندسة والاتجاه والتفرغ لمهنة التمثيل سبب لها أزمة صحية، مضيفة: "القرار ده سبب لي أزمة روماتويد".

وأشارت إلى أنها بذلت مجهوداً كبيراً برفقة زوجها، من أجل ضمان مستقبل أبنائهم في كلية الهندسة، لذلك قدموا كل مافي وسعهم من أجل الوصول بهم إلى بر الأمان، ولكن دون مقدمات قرر نجلها آسر ياسين أن يبدأ من جديد في مجال آخر وهو التمثيل.

واختتمت حديثها قائلة: "خوفي عليه من المجهول هو اللي تعبني، علشان مكنتش عارفة هيعمل ايه في مجال التمثيل، لكن آسر أثبت نجاحه بشكل كبير".



آسر ياسين حاضر في دراما رمضان 2025

على جانب آخر يشارك النجم آسر ياسين في موسم دراما رمضان 2025 من خلال عمل درامي يحمل اسم " الحب كله" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي مكون من 15 حلقة، ويشاركه العمل عدد آخر من النجوم وهم مي عز الدين، أشرف عبد الباقي ، سما إبراهيم ، وآخرون، والعمل من إخراج تامر محسن.



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آخر المشاركات الفنية لـ آسر ياسين

شارك الفنان آسر ياسين في مسلسل "موعد مع الماضي" مع عدد من النجوم هدى المفتي، صبا مبارك، النجم محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، وتامر نبيل، سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، المسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

وتدور قصته حول "يحيى – آسر ياسين" بعدما فقد شقيقته نادية في رحلة غوص، يُتهم بقتلها ظلماً، ويقضي عقوبة السجن بدلاً من الجاني الحقيقي، ثم يعود يحيى بعد 15 عاماً لكشف القاتل الحقيقي.

كما كانت له مشاركة في موسم دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل " بدون سابق إنذار" و دارت أحداثه حول زوجين "مروان" آسر ياسين و"ليلى" عائشة بن أحمد، حيث تصل علاقتهما إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفاً صادماً حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث. العمل من إخراج هاني خليفة وتأليف عمار صبري، وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم جهاد حسام الدين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح وآخرون.



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