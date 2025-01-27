هكذا ظهر محمد هنيدي في أول برومو لـ شهادة معاملة أطفال.. رمضان 2025

علاقة محمد هنيدي وسما إبراهيم

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 07:23 مساءً - طرح القائمون على مسلسل "" للفنانالبرومو الأول للعمل المقرر عرضه في، حيث ظهر هنيدي في البرومو الدعائي، ممسكاً بمسدس ويدخل المنزل في وجود الفنانةويطلق النيران في الهواء ويضحك ضحكة كبيرة.ويجسد محمد هنيدي خلال أحداث مسلسل "" دور محامٍ شرير يُدعى عبدالستار معروف بتاريخه الشرس، ولكنه يدخل في غيبوبة 20 عاماً يستيقظ يجد الحياة بأكملها تغيرت، فيما تجسد الفنانة سما إبراهيم شخصية زوجة هنيدي والتي تتزوج من منافس وعدو زوجها الذي يجسد دوره صبري فواز، وذلك بعد دخول هنيدي في الغيبوبة وفقدان الأمل في استفاقته مرة أخرى.يمكنكِ قراءة.. ‏7 مسلسلات كوميدية في رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة‏

"شهادة معاملة أطفال" مكوّن من 30 حلقة ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج الشركة المتحدة united studios، ويأتي من بطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، وليد فواز، إلهام وجدي، نهى صالح، ومصطفى الرومي، وعدد آخر من الفنانين.

تغيير المخرج بشكل مفاجئ

وكان مخرج "شهادة معاملة أطفال" وائل فرج قد أعلن اعتذاره بشكلٍ مفاجئ عن استكمال العمل بعد تصوير شهر في الأحداث، وذلك بسبب أمور فنية حسبما أوضح في منشور على حسابه بموقع فيس بوك، ليقوم صناع المسلسل بالاستعانة بالمخرج سامح عبدالعزيز الذي استكمل تصوير العمل مباشرة مع وضع خطة تصوير مكثفة للحاق بالعرض في رمضان 2025.



محمد هنيدي يعود بـ"شهادة معاملة أطفال" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب 6 سنوات كاملة، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق"، المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل الاسم نفسه عام 1968، وقد قام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبد الرحيم الزرقاني، وإخراج فطين عبدالوهاب.

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وفي سياق آخر يستعد محمد هنيدي لعرض مسرحيته الجديدة "المجانين" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك على خشبة مسرح محمدالعلي في بوليفارد سيتي، بدءاً من يوم 31 يناير الجاري، وحتى يوم 4 فبراير المقبل، ويجسد هنيدي خلال العرض المسرحي شخصية طبيب نفسي بمسشتفى أمراض نفسية ولكنه يواجه العديد من المواقف والأحداث غير المتوقعة في إطار كوميدي.



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