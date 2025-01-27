شكرا لقرائتكم خبر عن وائل عوني في مسلسل أحمد أمين "النص" موظف عصفورة بمصلحة الترام والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان وائل عوني في مسلسل "النص" مع الفنان أحمد أمين الذي تقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في 15 حلقة، وسيعرض 15 حلقة آخرين خارج السباق الرمضاني بعد انتهاء الموسم.

وأشار عوني إلى أنه يقدم في هذا المسلسل الكوميدي شخصية "كروان" وهو موظف يعمل في مصلحة الترام وينقل كل ما يدور في الشركة للمدير أو كما يطلق عليه في العرف الموظف العصفورة، وأكد سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه سعيد جدًا بالتعاون مع النجم أحمد أمين، والمخرج حسام علي

مسلسل «النص» هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب «مذكرات نشال» للباحث التاريخي أيمن عثمان، ومن بطولة أحمد أمين وأسماء أبواليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي وسامية طرابلسي ودنيا سامي وسمرعلام ودعاء حكم وعبدالرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عوني ومن إخراج حسام على وتأليف «ورشة ماجنم»، وإنتاج أروما مكون من 15حلقة داخل السباق الرمضاني و15 حلقة خارج السباق الرمضانى بطولة احمد امين واسماء ابو اليزيد وامجد عابد ومحمد نصر وميشيل نبيل ووائل العونى وانا بعمل شخصية اسمها كروان أفندى شغال فى مصلحة الترام.



