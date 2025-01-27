شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى ومدحت العدل وخالد حماد يناقشون السينما والذكاء الاصطناعي بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى الواحدة ظهر الجمعة 31 يناير على المسرح الصغير صالون ثقافى بعنوان "السينما والذكاء الاصطناعى.. فرص وتحديات" بمشاركة نخبة من صناع السينما هم "النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، المنتج الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، المؤلف والملحن خالد حماد، المخرج مجدى أحمد على، المهندس عدلى توما رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جيميناى أفريقيا وتديره السفيرة لمياء مخيمر القنصل العام السابق لمصر بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

يتناول اللقاء استثمار الذكاء الاصطناعى فى تطوير صناعة السينما وتقنياته الفريدة لإنتاج مشاهد مميزة إلى جانب استعراض السلبيات التى قد تنتج بسبب استخداماته الخاطئة وغيرها.



