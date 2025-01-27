شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم يغنون للعندليب وأم كلثوم بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة "بنكمل بعض" لأطفال ذوى الهمم التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل، فقرة فنية على مسرح "بلازا 1" ضمن فعاليات الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقدموا الأطفال على مدار الساعة والنصف عددًا كبيرًا من الأغاني سواء الكلاسيكية لكبار المطربين أو أغاني الأطفال، وسط تصفيق وتفاعل الحاضرين، ومن أبرز الأغاني التي قدموها: شحات الغرام لمحمد فوزي، على حسب وداد لعبد الحليم حافظ، غنيلي لأم كلثوم، اي اليوم الحلو ده لأحمد سعد، عنابي لكارم محمود، وغيرها من الأغاني.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب ويستقبل زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.



أطفال من ذوي الهمم يغنون للعندليب