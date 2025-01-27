شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل فهد البطل وتطرح البوستر الدعائي لـ عصام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it البوستر الدعائى للنجم عصام السقا الذى يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل بطولة الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر أن يقدم السقا دورًا محوريًا خلال أحداث المسلسل.

وانتهى عصام السقا من تصوير فيلم "ري ستارت"، مع النجم تامر حسني، والمقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى البطولة أيضًا كل من هنا الزاهد وباسم سمرة ومحمد ثروت والفيلم من إخراج سارة وفيق، كما يصور حاليًا فيلم الأرض السودا مع النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى.

وشارك النجم عصام السقا فى شهر رمضان الماضي في بطولة مسلسل صدفة للنجمة ريهام الحجاج والذى عرض في شهر رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.