يسرا اللوزي تكشف أسرار “سراب” وتواجه التنمّر بشجاعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن أسرار التحضير لشخصيتها في مسلسل “سراب”، موضحةً أنها صادفت في حياتها الكثير من الأشخاص الذين يحملون نفس صفات وطباع الشخصية التي جسّدتها في المسلسل، كما تحدثت عن طريقة تعاملها مع التنمّر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت يسرا في تصريحات صحافية: “أنا قابلت ناس توكسيك كتير في حياتي مش بس العاطفية ولكن في ناس توكسيك في الشغل والعيلة، والشخص التوكسيك مبيبقاش عارف إنه كده، لأن أي حد عنده مشاكل بيكون نتيجة لحاجة حصلت له في حياته، ومفيش حد شرير من باب الشر”. وتابعت: “إحنا أكيد وجعنا ناس في أوقات تانية ومكناش نعرف إننا وجعناهم، وكنا أشرار في روايتهم، الحياة مش أبيض وأسود أوي كده”.

وعن تعرّض الفنانين للانتقاد والتنمّر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت يسرا اللوزي: “لو حاجة هتضرني بشكل معين وهقدر أحمي نفسي منها قانونياً هعمل ده، بس طبيعي يكون في تنمّر وشتايم، وإننا نبقى مش عاجبين كل الناس، وأصلاً مفيش حد هيعجب كل الناس، والفكرة لما يبقى في ضرر نفسي أو في شغلي أو في سمعتي هلجأ للقضاء”.

يُذكر أنه عُرض ليسرا اللوزي أخيراً مسلسل “سراب”، وهو من بطولة: خالد النبوي، هاني عادل، دياموند بو عبود، وأحمد مجدي.