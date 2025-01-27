ياسر جلال يحذّر من انتحال شخصيته على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذّر الفنان ياسر جلال في بيان صحافي من انتحال شخصيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لا يملك أي حسابات على السوشيال ميديا.

وقال ياسر في بيانه: “أحب أقول للناس اللي مهتمة تعرف أخباري إن أنا مليش أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا فيسبوك ولا تويتر ولا إنستغرام ولا حتى تيك توك… ولا كان ليا حسابات على مواقع التواصل ولا هيكون ليا إن شاء الله، عمر ما كان ليا علاقة بالسوشيال ميديا نهائياً، وأي حسابات موجودة أو كانت بتنزل قبل كده زمان مزيفة وأنا نفيت ده أكتر من مرة، وأنا متشكر جداً وبحذّر أي حد على مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً يفتكر إن أنا ليا صفحات أو حسابات نهائي”.

وأضاف: “أحب أقول بالمناسبة دي إن أنا لا أهلاوي ولا زملكاوي أنا بشجع منتخب مصر أو أي فريق بيلعب باسم مصر في بطولة إفريقيا في أي بطولة عالمية سواء كان الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو المصري أو بيراميدز، أي فريق بيلعب باسم مصر”.

وحرص ياسر جلال على تهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة “ليلة الإسراء والمعراج”، حيث قال: “كل سنة والشعب المصري والشعب العربي والعالم الإسلامي بألف خير بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج”.

يُذكر أن ياسر جلال انتهى من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل “جودر”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. ويشارك في بطولة المسلسل: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، وهنادي مهنى، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.