لطيفة تدعم أهالي الأسمرات وتشارك في قافلة غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة التونسية لطيفة في فعاليات “أسبوع الخير” لدعم أهالي مدينة الأسمرات بالقاهرة، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء، وذلك في المدينة الشبابية بحي الأسمرات.

ورافق لطيفة في جولتها الإعلامية كلٌ من: دعاء عامر وأمير رمزي ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من الوجوه البارزة في المجتمع.

شاركت الفنانة التونسية لطيفة في فعاليات “أسبوع الخير” لدعم أهالي مدينة الأسمرات بالقاهرة، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء، وذلك في المدينة الشبابية بحي الأسمرات.

ورافق لطيفة في جولتها الإعلامية كلٌ من: دعاء عامر وأمير رمزي ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من الوجوه البارزة في المجتمع.