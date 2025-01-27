كاظم الساهر يحتضن حفيدتيه.. صورة تخطف القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم كاظم الساهر متابعيه على السوشيال ميديا بصورة عائلية عفوية تجمعه بحفيدتيه آية وسنا، اللتين كبرتا وباتتا شابتين في غاية الجمال والبراءة.

ويظهر النجم العراقي في الصورة وهو يحتضن الفتاتين بحب وحنان، وهو ما يوضح العلاقة الوطيدة التي تجمعه بحفيدتيه، اللتين تتواجدان معه في كل الأوقات وغالباً ما تحضران معه في حفلاته، وهو يؤكد مراراً علاقته المميزة معهما وبأنهما نقطة ضعفه.

وعبر الساهر عن حبه واعتزازه بعائلته من خلال تعليق من إحدى أغانيه وكتب “يا هبة ربي من السما وأجمل هدية”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الآلاف من متابعيها الذين حرصوا على التعليق عنده، معبرين عن إعجابهم الشديد بجمال حفيدتيه وأثنوا على العلاقة المميزة التي تجمع كاظم الجدّ بأولاده وأحفاده، متمنيين له ولعائلته المزيد من السعادة والطمأنينة.

من جهة ثانية، وبعد غياب دام لنحو 8 سنوات، يعود النجم العراقي بألبوم جديد بعنوان “مع الحب”، يضم 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه، وهذا ما ينتظره الجمهور بحماس كبير.