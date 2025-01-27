أحلام بلقاء ديبيكا بادوكون.. عفوية كالطفلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثّقت النجمة أحلام الشامسي لحظاتها المميزة وهي تحقق حلما في لقاء نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون خلال مشاركتها في عرض المصمّم الهندي سابياساتشي موخيرجي في العاصمة مومباي، بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق علامته التجارية.

وشاركت النجمة الإماراتية متابعيها على سناب شات بمقاطع فيديو وصور تظهر حماسها الطفولي عند رؤيتها للنجمة الهندية، وراحت تصرخ بعفوية: “حلم حياتي أشوفها” وبدت كالطفلة بتصرف عفوي تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

ونشرت أحلام على انستغرام صورة تجمعها ببادوكون، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “لقد كان من المذهل المشاركة في هذه الليلة الرائعة في مدينة مومباي، وكانت أكثر اللحظات روعة عندما التقطنا هذه الصورة”.

وظهرت في إحدى الصور واقفةً إلى جانب زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، وبدت في غاية السعادة وعلامات الدهشة على ملامحها، حيث وضعت يديها على خديها كتعبير عن صدمتها برؤية النجمة الهندية، واصفة إياها بأنها “ملكة بوليوود”، وكتبت معلقة: “نعم أنا أحبها لديبيكا بادكون.. ملكة بوليوود”.

من جهة ثانية، تحدثت أحلام على هامش حفلها “ليلة فنانة العرب” عن ألبومها الجديد وقالت: “الألبوم فخم بكل تفاصيله، استعنت بعازفين حقيقيين، وتم تصويره بطريقة الفيديو كليب بالكامل وهو عبارة عن 22 عملاً، من بينهم ستة أعمال أعدنا تصويرها لتحقيق أفضل نتيجة”.