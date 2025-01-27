شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمى سمير غانم يقدمان حلقات منفصلة متصلة بـ "عقبال عندكوا" في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم تصوير مسلسلهما بعنوان عقبال عندكوا، والمقرر تقديمه في 15 حلقة في رمضان 2025، تأليف أحمد سعد والى، وإخراج علاء إسماعيل، وانتاح أحمد السبكى، حيث يقدم الثنائى حلقات منفصلة متصلة خلال أحداث المسلسل، بواقع قصة وحكاية كل حلقتين من العمل، ويتناول الحياة الزوجية.

مسلسل عقبال عندكوا مكوّن من 15 حلقة وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.

وتعود إيمى سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائياتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.