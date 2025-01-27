شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة العراقية تنعي المخرج محمد شكري جميل والان مع تفاصيل الخبر

نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني في العراق، المخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل، حيث أصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه، "ينعى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني إلى الأوساط الفنية رحيل المخرج العراقي الكبير محمد شكري جميل".

وقال الدكتور أحمد فكاك البدراني: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل المخرج العراقي محمد شكري جميل الذي يعد واحدًا من رواد السينما العراقية العظماء ولكن روحه ستظل حاضرة في كل مشهد ولقطة رسمها بحب وشغف ويبقى خالدا في في تأريخ الفن والابداع بما تركه من ارث فني جسد عبقريته وموهبته المميزة.

المخرج الكبير الراحل محمد شكري جميل مخرج سينمائي من العراق مواليد بغداد 1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصوراً ومونتيراً، وعمل في الافلام السينمائية العالمية (Mouse Hunt) لبول روثا ، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء) ، وعمل في فيلم الرعب (التعويذة) والذي صور في مدينة الموصل شمال العراق، وعاد إلى العراق وشارك في الاخراج مع المخرج جرجيس يوسف حمد في اخراج فيلم (أبو هيلة) عام 1963 وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 والمأخوذ عن رواية الكاتب العراقي عبد الرزاق المطلبي.