شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ المخرجين العراقيين.. وفاة محمد شكري جميل ونقابة الفنانين تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

رحل صباح اليوم، الإثنين، شيخ المخرجين العراقيين المخرج محمد شكري جميل عن عمر 88 عاما، ونعت نقابة الفنانين العراقيين المخرج الكبير، ونشرت بيانا علىلفيس بوك جاء فيه، "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج الكبير محمد شكري جميل والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".

المخرج الكبير الراحل محمد شكري جميل مخرج سينمائي من العراق مواليد بغداد 1937 درس السينما في المعهد العالي للسينما في المملكة المتحدة، بدأ تجربته سنة 1953 بإنتاج أفلام وثائقية لوحدة الإنتاج السينمائي في شركة نفط العراق مصوراً ومونتيراً، وعمل في الافلام السينمائية العالمية (Mouse Hunt) لبول روثا ، وفيلم (عين الثعلب في الصحراء) ، وعمل في فيلم الرعب (التعويذة) والذي صور في مدينة الموصل شمال العراق . وعاد إلى العراق وشارك في الاخراج مع المخرج جرجيس يوسف حمد في اخراج فيلم (أبو هيلة) عام 1963 وأخرج فيلم (الظامئون) عام 1973 والمأخوذ عن رواية الكاتب العراقي عبد الرزاق المطلبي، والذي قصة الظمأ والعطش والتخلف التي كانت تسيطر على العراق انذاك.



وأكمل البيان، "واصل محمد شكري جميل، مسيرته الإبداعية طوال السنين وقدم ما يليق بالعراق رحل اليوم في بغداد أثر مرض عضال وهو تاركا الأثر الطيّب انا لله وانا اليه راجعون".