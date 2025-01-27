جينيفر لوبيز تشهد عرض فيلمها Kiss of the Spider Woman بفستان عنكبوتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - شهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العرض الأول لفيلمها الموسيقي "قبلة المرأة العنكبوتية" أو Kiss of the Spider Woman، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي يوم أمس الأحد 26 من يناير، الذي انطلق يوم الخميس الماضي 23 من يناير على أن يستمر حتى 2 من فبراير القادم.

جينيفر لوبيز بفستان عنكبوتي في عرض فيلمها

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سارت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، على السجادة الحمراء لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها مع المخرج بيل كوندون، والممثل المشارك توناتيو والمزيد.

وكعادتها، خطفت لوبيز الأنظار بإطلالتها التي كانت عبارة عن فستان يأخذ شكل العنكبوت وخيوطه من رقبتها وحتى قدميها، الذي يتماشى مع اسم الفيلم Kiss of the Spider Woman، حيث كان الفستان باللون الأسود في حين كانت خيوط العنكبوت باللون الأبيض.

قصة فيلم Kiss of the Spider Woman

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تدور أحداث الفيلم حول فالنتين، وهو سجين سياسي خلال الحرب الأهلية في الأرجنتين في الثمانينيات، يتقاسم زنزانة مع مولينا. تنشأ رابطة غير متوقعة عندما يروي مولينا قصة موسيقية هوليودية من بطولة إنغريد لونا.

يشارك لوبيز في بطولة الفيلم كل من دييغو لونا، الذي غاب عن العرض، وتوناتيو. هذا ولم يتم تحديد موزع أو تاريخ إصدار الفيلم.

ويُعتبر الفيلم إعادة تصور لفيلم جون كاندر وفريد إيب وتيرينس ماكنالي المقتبس من رواية الكاتب الأرجنتيني مانويل بويج عام 1976، وأيضاً فيلم غير موسيقي عام 1985 مقتبس من الرواية نفسها بطولة ويليام هيرت وراؤول جوليا وسونيا براغا.

ويصف ملخص رسمي لمهرجان صندانس السينمائي للفيلم الجديد ما يلي: "دراما تاريخية وسياسية غنية بالنصوص مع الإسراف الملون المبهرج لموسيقى هوليوود القديمة"، وأضاف الملخص: "لوبيز هي سارقة مذهلة للمشهد في أداء مميز لمسيرتها المهنية بدور لونا/أورورا، مع أرقام موسيقية مذهلة تؤكد براعة رقصها وصوتها".

وفي مقابلة على برنامج Live with Kelly and Mark في مايو من العام الماضي، وصفت لوبيز الفيلم بأنه مرهق لأنها تقوم فيه بالغناء والرقص.

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