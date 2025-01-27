ليلى علوي توجه رسالة مؤثرة لابنها خالد في يوم ميلاده: أنا بأحيا بيك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - بكلماتٍ مؤثرة ومليئة بالحب؛ وجهت الفنانة ليلى علوي رسالة لابنها خالد، احتفالًا بيوم ميلاده، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يجمع صورهما معًا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

ليلى علوي تحتفل بيوم ميلاد ابنها خالد

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شاركت ليلى علوي جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يحتوي على صور جمعتها مع ابنها خالد، وذلك احتفالًا بيوم ميلاده، وعلقت عليه قائلة: "ابني خالد.. كل عام وأنت بألف خير ‏يا قلبي يا روحي وعقلي"، وأكملت: "تعرف أنا بأحيا بيك وليك وديما فخورة بيك لأنك بقيت مسؤول وعندك رؤية.. صحيح أنا ماما لكن بتعلم منك ومن رؤيتك المختلفة صاحبي وحبيب قلبي من جوا قوي مستقبلك هو مستقبلي هو أهم من مستقبلي واهم مني"، وتابعت: "أنت هدية من ربنا لي وأنا بهديك عمري.. ودعائي ليك ربنا يبارك لك يا طيب يا حنين ربي يقدرك كل الخير ويبارك لك في كل خطوة ويحفظك ويرزقك بكل الخير.. يا أغلى من حياتي.. ماما".

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آخر مشاركات ليلى علوي الفنية

يُعرض حاليًا للنجمةفيلم "المستريحة" من بطولة: بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمودالليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا. ويأتي الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، وتجددفي الفيلم التعاون مع الفنان بيومي فؤاد للمرة الرابعة، بعد ثلاثية "ماما حامل"، "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك".

وتدور قصة الفيلم حول المحتالة الشهيرة "شاهيناز المرعشلي" التي تعود إلى مصر بعد عشرين عاماً من الهروب، لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

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كما شاركت في موسم الرياض من خلال مسرحية "مشيرة الخطيرة" والتي عُرضت، من يوم 18 وحتى 22 ديسمبر الماضي، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، وشارك في البطولة سليمان عيد، إيمان السيد، نور إيهاب، إبرام نشأت وآخرين.

وجسدت ليلى علوي، خلال أحداث المسرحية، دور "مشيرة" لصة آثار محترفة، والتي ستخطط بعد خروجها من السجن، لاستعادة تمثال فرعوني، كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تُفاجئ بأنّ الأرض أقيمت عليها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها مُعلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.

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