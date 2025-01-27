روجينا توجه رسالة لرانيا فريد شوقي: الملكة بنت الملك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - بكلماتٍ من القلب، عبرت الفنانة روجينا عن سعادتها بانضمام النجمة رانيا فريد شوقي إلى مسلسها "حسبة عمري"، الذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال حساب روجينا الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

روجينا تعلن انضمام رانيا فريد شوقي لمسلسلها

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أعلنت النجمة روجينا من خلال حسابها على "إنستغرام"، انضام الفنانةإلى مسلسلها الرمضاني "حسبة عمري"؛ وذلك من خلال نشر صور جمعتهما من كواليس العمل، وعلقتعلى الصور قائلة: " الملكة بنت الملك طول عمرك من أيام المعهد وأنتي ملكة بأخلاقك وطيبة قلبك وحبك لكل الناس"، وأكملت: "فعلا هذا الشبل من ذاك الأسد، بحبك، مسلسل حسبة عمري رمضان2025.. بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك.. مدد يا رب مدد بلا عدد".

يُذكر أنه خلال السنوات الماضية حققت روجينا نجاحات كبيرة في الدراما الرمضانية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا، ومن المفترض أن تشارك في هذا الموسم من خلال مسلسل "حسبة عمري".

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مسلسل "حسبة عمري"

بدأت روجينا تصوير مشاهد "حسبة عمري" الذي يشاركها في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، على الطيب، عمر رزيق، نادين، وآخرين وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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