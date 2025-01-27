كاظم السّاهر يُفاجئ جمهوره بصورة نادرة مع حفيدتَيه… هل تشبهانه؟

نشر الفنّان العراقيّ، كاظم السّاهر، عبر حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، صورة جمعته مع حفيدتَيه وعلّق:”يا هِبة ربي من السّماء وأجمل هديّة”.

لاقت الصّورة إعجابًا كبيرًا من الجمهور، الذي علّق بأجمل العبارات منها:”أجمل جدّ في العالم”، “تخيّل جدّك يكون كاظم السّاهر”،” الله يحفظهما لك ويحفظك لجمهورك”.

ومن المعروف أنّ كاظم السّاهر مُقل بنشر صور عائليّة لذا فقد أثلجت الصّورة قلب جمهور السّاهر.على صعيد الحفلات، أحيا كاظم السّاهر، حفلًا ناجحًا ضمن جولته الغنائيّة العالميّة، في المغرب، يوم الجمعة الفائت، في الرّابع والعشرين من يناير الجاري.

بهذه المناسبة، نشر حساب “السّاهر” على “إنستغرام”، مقطع فيديو من أجواء الحفل وعلّق :”من قلب المغرب حفل أسطوريّ للقيصر كاظم السّاهر، تماهى صوته العذب مع سحر المكان ليدبّج لوحة فنّيّة خالدة تُحاكي الإحساس والجمال”.

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في سياق متّصل، يتابع كاظم السّاهر، جولته الغنائيّة العالميّة، حيث يلتقي جمهوره في الثّلاثين من يناير الجاري، في حفلة استثنائيّة على مسرح قصر الإمارات، في أبو ظبي .

كما يحيي في الثّامن من شباط/ فبراير المقبل، حفلًا فنّيًّا ضمن فعاليّات مهرجان الشّيخ زايد في أبو ظبي- الوثبة.