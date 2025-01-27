شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إبرام نشأت: الحمد لله خرجت من المستشفى.. حادثة بسيطة ورجعت البيت والان مع تفاصيل الخبر

طمأن المخرج إبرام نشأت جمهوره على حالته الصحية وذلك بعدما تعرضه لحادث بسيارته، وكتب على حسابه بموقع فيس بوك، "الحمد لله خرجت من المستشفى وأنا تمام زي الفل وفي البيت، حادثة بسيطة الحمد لله شكرا لسؤالكم".

وفي سياق مختلف، يتنظر إبرام نشأت عرض فيلمه "أوراق التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.

ويجمع التاروت، سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 21 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، إنعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وتعود سمية الحشاب إلى السينما في فيلم "التاروت" بعد غياب 7 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "الليلة الكبيرة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه عام 2015، أما رانيا يوسف فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ انتهت من تصوير فيلم "ورد ريحان" مع أحمد الفيشاوى وتستعد لاستئناف تصوير فيلم "ملك".