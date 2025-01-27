شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى هشام سليم.. دخل قائمة أفضل 100 فيلم بعملين مع يوسف شاهين وفاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير هشام سليم الذى ولد زي النهاردة عام 1958 واستطاع إثبات موهبته كواحد من أهم فناني جيله ممن جسدوا مختلف الأدوار وتميز في وضع بصمة نابعة من موهبة خالصة واحترام لما يقدمه من أدوار تألق فيها.

هشام سليم اشتهر في البداية بدوره كنجل للفنانة فاتن حمامة بفيلم إمبراطورية ميم ثم جاء دور آخر مهم في مسيرته هو عودة الابن الضال مع يوسف شاهين، وهما الفيلمان الذى دخل بهما هشام سليم ضمن قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

توالت أدوار هشام سليم الناجحة الذى تألق بها في الدراما أيضًا مثل مسلسل ليالي الحليمة وأرابيسك إلى غيرها من الأدوار البارزة له.

جدير بالذكر أن آخر أدوار هشام سليم كان دور رفعت المسيرى فى مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، وتدور أحداثه حول شاب مصرى يعمل فى الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسئولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.