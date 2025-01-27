شكرا لقرائتكم خبر عن "عينك هي بقيت حقى".. ذكرى فؤاد أحمد صاحب العلامات المميزة والبصمة بفيلم المشبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 27 من يناير، مع ذكرى ميلاد الفنان فؤاد أحمد الذى قدم العديد من الأدوار المميزة، في السينما والمسرح والتليفزيون، كما اشتهر بأدوار الشر، حتى وافته المنية عام 2010 ويعد من أبرز الفنانين ممن تمتعوا بقدرة على تقمصهم للأدوار خاصة الشر، كما تميز بقدرته البلاغية مع مخارج ألفاظه.

حصل الفنان فؤاد أحمد على ليسانس آداب وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، كما تألق على شاشة السينما في مجموعة من الأفلام المهمة، أبرزها فيلم" المشبوه"، والذي قدم خلاله شخصية "حمودة الأقرع"، وارتبط فيه مع الجمهور حتي الآن بجملة "عينك هي بقيت حقى"، الذي كان يرددها خلال صراعه مع بطل الفيلم الزعيم عادل إمام، كما شارك الفنانة نادية الجندي في فيلم" خمسة باب" وحقق هذا العمل نجاحا لافتا وقت عرضه.

توفي الفنان الكبير عن عمر يناهز 74 عامًا، وذلك في يوم الأحد 15 أغسطس، 2010، بعد رحلة عطاء كبيرة للسينما والمسرح فقد خلالها بصره من أجل الفن، حيث أمضى 20 سنة الأخيرة من عمره فاقدًا للبصر بسبب ماكياج أجري له بطريقة خاطئة فأصيب بالعمى مباشرة، وظل هكذا دون علاج أو تعويض ودخل في صراع طويل مع المرض انتهى بوفاته، وتم تشييع جنازته في يوم الإثنين 16 أغسطس في مسجد الشرطة بالدراسة.