خاص بالفيديو- ياسمين علي: هناك ممثل "زعقلي" في الكواليس..وموقف طريف في المقابلة

ميرنا وليد - بيروت - الفنانة ياسمين علي أحبّت الفن منذ صغرها، فقد لفتت الأنظار لموهبتها وكانت أول حفلة لها عندما كان عمرها 8 أعوام وذلك في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشي حينها، كما انها عملت "صولست" في دار الأوبرا المصرية وممثلة في فرقة الممثل محمد صبحي، وكانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان"حلوة الدنيا" نالت اعجاب عدد كبير من الجمهور.



موقع "الفن" التقى بـ ياسمين علي وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، اذ كشفت عن موقف حصل معها سابقا في كواليس تصوير أحد الأعمال التمثيلية.

