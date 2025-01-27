شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مرضية للموسم الثاني من The Night Agent وتشويق كبير للثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى عرض الموسم الثاني من مسلسل الجريمة The Night Agent بشكل مرضي للمشاهدين عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث حظي الموسم الثاني على شعبية ضخمة تزامنًا مع اسدال الستار حيث مهد الطريق لموسم ثالث سيكون في انتظاره ملايين المتابعين.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة فاريتي لـ شون رايان، مبتكر المسلسل قال "أردنا أن يكون الموسم الثاني مرضيًا، ولم نكن نريد أن ينتهي الأمر بنهاية متوقعة، هناك عواقب نعمل عليها لانطلاق الموسم الثالث".

وكان من المقرر في الأصل إصدار الموسم الثاني من المسلسل في عام 2024، ووفقاً للتعديلات الأخيرة سيُعرض في شتاء عام 2025، أي بعد عامين تقريبًا من طرح الموسم الأول في 23 مارس 2023، بعد النجاح الذي حققه في الموسم الأول الذي وصل إلى 98.2 مليون مشاهدة في أول 91 يومًا له وحجز مكانًا في قائمة نتفليكس لأفضل 10 مسلسلات.

تدور أحداث رواية The Night Agent أو العميل الليلى حول البحث عن جاسوس روسي داخل البيت الأبيض، وما يفعله عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذى ينبغى عليه أن يشكك في كل شيءوألا يثق فى أى أحد.