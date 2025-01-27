شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يحيى حفلاً غنائيًا في شرم الشيخ 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم رامى صبرى حفلاً غنائيًا، في شرم الشيخ، يوم الجمعة 31 يناير الجارى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح مؤخرًا رامي صبرى أغنية "فعلاً ما بيتنسيش"، دويتو غنائي جمعه مع تامر حسنى، عبر موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع، الدويتو من كلمات عمر تيام وألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل ووتريات تامر غنيم وجيتارات أحمد حسين، وحقق نجاح كبير.

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى، هو تتر مسلسل تيتا زوزو، حيث كانت أغنية بعنوان "أهلى أهلى"، وكانت من كلمات منة عدلى القيعى، وألحان عزيز الشافعى، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل.

وتعاون النجم رامي صبرى في ألبومه الأخير الذى يحمل اسم أنا جامد كده كده ، مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، ويشمل عدد من الأغانى ويضم أغنيات أنا جامد كده كده كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي، وأغنية كداب كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

كما يشمل الألبوم أغنية فيها إيه من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية كنا معدين كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.