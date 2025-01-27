شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام الذكاء الصناعي في السيناريو.. احتمالية استبعاد The Brutalist من سباق الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار فيلم The Brutalist الكثير من ردود الفعل العنيفة بعد أن كشف مؤلفه عن صدمة للجماهير باستخدامه الذكاء الاصطناعي الـAI في بعض الحوار والمباني، وهو ما يخالف الحبكة الدرامية للفيلم ويهدد باستبعاده من الجوائز.

وسبق وترشح فيلم The Brutalist للمخرج برادي كوربيت، للكثير من الجوائز والتي أهمها ترشيحات الأوسكار الأخيرة، ويعد أحد المرشحين الأوفر حظاً في سباق الجوائز هذا العام، وسرعان ما تلاشت كل تلك الاحتفالات بعد تصريحات المؤلف باستخدامه الذكاء الاصطناعي في عملية السيناريو والبناء.

وفي مقابلة مع مجلة Red Shark News التقنية، كشف المحرر ديفيد جانكسو أن أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة Respeecher - وهي شركة برمجيات أوكرانية - تم نشرها من أجل تحسين أصالة الحوار المجري للنجمين أدريان برودي وفيليسيتي جونز.

وبحسب جانكسو، فإن بعض الكلمات يصعب نطقها بشكل خاص، لذا حاول صناع الفيلم أولاً حل هذه العناصر الصعبة مع الممثلين للتغلب على هذا، ثم حاولنا حلها بالكامل مع ممثلين آخرين لكن هذا لم ينجح، لذا بحثنا عن خيارات أخرى لكيفية تحسينها".

