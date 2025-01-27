شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت سيشارك في بطولة وإنتاج فيلم Heart Of The Beast والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن مشاركة النجم العالمي براد بيت في بطولة وإنتاج الفيلم الجديد المنتظر Heart Of The Beast الذي سيقوم بإخراجه ديفيد آير لصالح شركة Paramount Pictures.

ووفقًا لصحيفة deadline، فإن النجم العالمي سيخوض تجربة البطولة والمشاركة في عملية الإنتاج في فيلم أكشن ومغامرات جديد وسيتولى عملية الإنتاج لصالح شركة Plan B Entertainment التي يمتلكها.

يجمع المشروع بين بيت وآير للمرة الأولى منذ فيلم Fury، وهو فيلم حرب وأكشن حقق نجاحا كبيراً من إنتاج شركة Sony عام 2014 الذي جسد فيه بيت دور رقيب متمرس في الجيش الأمريكي يقود طاقمًا من خمسة أفراد من دبابة شيرمان في مهمة خطيرة خلف خطوط العدو في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

يدور فيلم Heart of the Beast، الذي كتبه كاميرون ألكسندر، والذي سيتولى الإنتاج التنفيذي، حول جندي سابق في القوات الخاصة بالجيش وكلبه المتقاعد اللذين يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة بعد تحطم طائرة في أعماق البرية القاسية في ألاسكا.