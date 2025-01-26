في ظهور نادر: كاظم الساهر ينشر صورة مع حفيدتيه.. جمالهما يخطف الأنظار

كاظم الساهر ينشر صورة مع حفيدتيه

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آخر نشاطات كاظم الساهر الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 08:59 مساءً - في ظهور نادر؛ نشر الفنانصورة جمعته بحفيدتيه سناء وآيه وهو يحتضنهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانجمهوره ومتابعيه من خلال حسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بحفيدتيه، وعلق على الصورة قائلاً: "يا هبة ربي من السما وأجمل هدية".وقد خطفت البنتان أنظار جمهوره ومتابعيه بجمالهما، الذين انهالوا عليه بالتعليقات قائلين: "قيصرنا، نيالهم على هالجدو، الله يحرسهم ويحفظهم، أحلى جدو بالعالم، عمري، كاظم الجميل، يحرسهم الله من العين، نحاول نقتنع إنه جدهم مو اخوهم الكبير.. ربي يحفظه ويحفظهم".يمكنكم متابعة من بينهم فيروز ومي عز الدين ونور الشريف مشاهير بأسماء مختلفة عما نعرفها.. إليكم أسماؤهم الحقيقيةأحيا الفنانمؤخراً حفلاً غنائياً كبيراً بمدينة الدار البيضاء بالمغرب أول أمس 24 يناير، وتغنى القيصر بمجموعة من أجمل أغانيه الرومانسية المعروفة في المغرب، ومنها "عندك شك" والذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ووقفوا جميعاً لحظة صعوده على خشبة المسرح تقديراً له ولفنه.في سياق آخر كانت آخر أعماله الغنائية؛ ألبوم يحمل اسم "مع الحب"، والذي تضمن 13 أغنية متنوعة جميعها من ألحانه؛ وشكّل هذا الألبوم عودة قوية للساهر إلى الساحة الفنية بعد غياب دام أكثر من 8 أعوام عن طرح الألبومات الغنائية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».