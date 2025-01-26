هكذا روَّج صدقي صخر لشخصيته بمسلسل النُّص.. رمضان 2025‏

صدقي صخر يكشف كواليس شخصيته

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مسلسل "النُّص"

صدقي صخر والمشاركة بمسلسل "رقم سري"

كان قد شارك الفنان صدقي صخر بمسلسل "رقم سري"بجانب الفنانة ياسمين رئيس مجسداً شخصية "لطفي عبود" المحامي، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة في منتصف الثلاثينيات تُدعى ندى عشماوي، شخصية قيادية وطموحة؛ حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل. ويتولى الضابط حسين محمود التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال أحد المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية؛ لتتكشف عبْر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 08:59 مساءً - قام الفنانبالترويج لشخصية "الصاغ علوي"، والتي سوف يقوم بتجسيدها بمسلسل "" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2025، وذلك عبر نشره مجموعة من الصور من كواليس العمل من خلال حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".ظهر الفنانر من خلال الصور بلوك مختلف؛ ليتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث مسلسل "النُص"، وأرفق تعليقاً بها جاء كالتالي: "كواليس الصاغ علوي في مسلسل النص.. رمضان 2025".مسلسل "النُص" يعود بالزمن لما يقرب من 100 سنة إلى الوراء وتحديداً في الثلاثينيات؛ حيث عبد العزيز النص (أحمد أمين) يعمل نشالاً محترفاً ولكنه يتوب عن هذه العمليات الإجرامية، ويقرر تكوين فريق من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل تلعب دورها أسماء أبو اليزيد، وضابط يدعى الصاغ مرعي، من أجل مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ويصبح النص زعيماً للمقاومة الشعبية ويتحول إلى بطل شعبي في النهاية."النُّص" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025. وبجانب أحمد أمين، يشارك ببطولته كلٌّ من: أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبدالرحمن محمد، سامية الطرابلسي وعدد آخر من الفنانين، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.يمكنك قراءة.. محمد فراج وهدى المفتي.. سنة أولى بطولة في رمضان 2025وجاء المسلسل من بطولة كلٍّ من: ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، نادين، أحمد الرافعي، رامي الطمباري. ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».