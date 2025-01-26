كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2025 08:59 مساءً - أعلنت الفنانة منة فضالي عن تعرضها لوعكة صحية شديدة؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". منة فضالي تعاني من وعكة صحية شديدة كتبت الفنانة منة فضالي من خلال حسابها على "فيسبوك" منشورًا أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث قالت: "بموت حرارتي 39 اخدت كل الادويه مفيش فايده وكحه جامده جدا"، وقد انهالت عليها تعليقات كل محبيها ومتابعيها متمنين لها الخير وداعين بالشفاء العاجل.





يمكنكم متابعة منة فضالي توجه رسالة للمخرج محمد سامي من كواليس مسلسل سيد الناس



يذكر أن منة فضالي تعرضت مؤخرًا لشائعة بتر ساقها والتي روجت لها إحدى الصفحات المغمورة على منصات التواصل الاجتماعي، وعبرت منة عن استيائها؛ الأمر الذي دفعها للرد على هذه الشائعة برسالة حادة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قالت من خلالها: "يعني أما اصحى علي خبر زي ده المفروض اعمل ايه صفحه غريبه مغموره خبر غريب برضه ايه الهيافه والهبل ده علشان حد يعبركم و تعملو مشاهدات تكتبو خبر زي ده منكم لله". منة فضالي حاضرة في دراما رمضان على جانبٍ آخر، تواصل النجمة منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المنتظر، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوق، ويشاركها بطولة العمل عدد من النجوم وهم عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، عماد زيادة، أحمد فهمي، أحمد رزق وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي وتأليف خالد صلاح.



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