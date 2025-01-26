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القاهرة - سامية سيد - استقبلت أسرة الدكتورة زينب زمزم، مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال، واجب العزاء في رحيلها، اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم، وحضر الأصدقاء المقربين لها.

الدكتورة زينب زمزم حاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وحصلت على دبلوم التربية وعلم النفس - جامعة حلوان، فيما حصلت على ماجستير سينما الطفل من معهد الدراسات والبحوث البيئية وعنوانها (دور البعد البيئي في الأفلام المصرية للأطفال 1994) - جامعة عين شمس 1994، ثم الدكتوراه فى برامج الأطفال من معهد الدراسات والبحوث البيئية وعنوانها "التنور البيئي لدى معدي ومخرجي برامج الأطفال في التليفزيون" جامعة عين شمس 1998.

كانت رئيس الشعبة العامة لتحريك الرسوم بالمركز القومى للسينما بدرجة فنان قدير (2000 – 2005) وأستاذ منتدب كخبير بالأكاديمية الدولية لعلوم الهندسة والإعلام (2000 – 2009) ورئيس قسم الجرافيك بالأكاديمية الدولية للسينما (استديو 13) وأستاذ منتدب بقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالى للسينما (1985 – 1995) وشاركت فى تحكيم العديد من المهرجانات الفنية وقامت بتصميم اوسكار مهرجان القاهرة الدولى لسينما الأطفال.

حصلت الدكتورة زينب زمزم على أكثر ‏من 75 جائزة دولية ومحلية والعديد من شهادات التقدير تم تكريمها بعدة مهرجانات دولية بدول العالم المختلفة (الصين - الهند - تونس - إيران - دبى - مصر وأخيرا المغرب)، وأهم الأعمال التى قامت بتنفيذها خلال سنوات عملها فى مجال الرسوم المتحركة ‏كان لها السبق فى تقدم فن تحريك الصلصال وخيوط الصوف وحبوب العلافة والشخصيات الورقية والخشبية لأول مرة فى الشرق الأوسط وقامت بإخراج أكثر من 750 عملاً دراميا للطفل من أبرزها تنفيذ فيلم " ثمرة التعاون" رسوم متحركة وحصل على جائزة أفضل فيلم للأطفال مهرجان التسجيلين العرب وتنفيذ مجموعة من أفلام التوعية للشباب عن المخدرات إنتاج المركز القومى للسينما وإنتاج فيلم تسجيلي عن سكك حديد مصر وأفلام قصيرة للتوعية.



أسرة المخرجة زينب زمزم تتلقى واجب العزاء بحضور المقربين



جانب من العزاء



عزاء المخرجة زينب زمزم



أسرة المخرجة زينب زمزم تتقبل واجب العزاء



عزاء مخرجة قصص الأنبياء بالصلصال

أسرة المخرجة زينب زمزم يتلقون العزاء



جانب من عزاء السيدات